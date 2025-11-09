ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Infinity Natural Resource a Aktie

WKN DE: A40ZSQ / ISIN: US4569411030

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Infinity Natural Resources A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Infinity Natural Resources A präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,454 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 86,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 24,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Infinity Natural Resources A einen Umsatz von 69,2 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,840 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 355,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 259,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Infinity Natural Resources Inc Registered Shs -A- 11,51 2,77% Infinity Natural Resources Inc Registered Shs -A-

