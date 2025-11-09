Infinity Natural Resource a Aktie
WKN DE: A40ZSQ / ISIN: US4569411030
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Infinity Natural Resources A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Infinity Natural Resources A präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,454 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 86,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 24,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Infinity Natural Resources A einen Umsatz von 69,2 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,840 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 355,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 259,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
