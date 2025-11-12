Info Edge Aktie
Ausblick: Info Edge (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Info Edge (India) wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,15 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1052,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,51 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Milliarden INR in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,13 INR, gegenüber 14,88 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 30,73 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 28,50 Milliarden INR generiert worden waren.
