Ausblick: Informatica A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Informatica A wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,338 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Informatica A ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,67 Prozent auf 438,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Informatica A noch 422,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,70 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at