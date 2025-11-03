Ausblick: Information Services A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Information Services A präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Information Services A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,540 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 CAD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 64,9 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,40 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,11 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 258,6 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 247,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at