WKN DE: A1W2L3 / ISIN: CA45676A1057

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Information Services A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Information Services A präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Information Services A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,540 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 CAD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 64,9 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,40 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,11 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 258,6 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 247,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Information Services Corp (A) Limited Voting 36,15 -2,59%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

