Information Services a Aktie
WKN DE: A1W2L3 / ISIN: CA45676A1057
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Information Services A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Information Services A präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Information Services A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,540 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 CAD je Aktie gewesen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 64,9 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,40 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,11 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 258,6 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 247,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Information Services Corp (A) Limited Votingmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Information Services A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Information Services A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Information Services A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Information Services A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Information Services A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Information Services Corp (A) Limited Votingmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Information Services Corp (A) Limited Voting
|36,15
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.