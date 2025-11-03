Ausblick: InfuSystems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

InfuSystems stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,080 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 36,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD im Vergleich zu 0,110 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 144,2 Millionen USD, gegenüber 134,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at