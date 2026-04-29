Ausblick: Ingram Micro legt Quartalsergebnis vor

Ingram Micro lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,719 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ingram Micro einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Ingram Micro im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,77 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie, gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 53,60 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 52,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at