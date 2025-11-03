Ausblick: Ingredion legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ingredion äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ingredion ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,89 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,71 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,39 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at