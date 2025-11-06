Ingredion Aktie
WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023
|
06.11.2025 14:12:38
GNW-News: Ingredion Incorporated gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt
^* Das ausgewiesene und bereinigte(*) operative Ergebnis des dritten Quartals
2025 ging im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 7 % bzw. 10 % zurück
* Der ausgewiesene und bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) belief sich im dritten
Quartal 2025 auf 2,61 USD bzw. 2,75 USD, verglichen mit 2,83 USD bzw. 3,05
USD im dritten Quartal 2024
* Die Prognose für das Gesamtjahr wird angepasst: Der ausgewiesene EPS wird
nun in einer Spanne von 11,11 USD bis 11,31 USD erwartet, der bereinigte EPS
in einer Spanne von 11,10 USD bis 11,30 USD
WESTCHESTER, Illinois, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated
(NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute die Ergebnisse für das dritte
Quartal 2025 bekanntgegeben.
?Die Vorteile des diversifizierten Geschäftsportfolios von Ingredion zeigten
sich im Quartal deutlich: Unser Segment Texture & Healthful Solutions erzielte
erneut ein starkes Wachstum bei Absatzvolumen und operativem Ergebnis, während
unsere F&II-Geschäftsbereiche von einer geringeren Nachfrage sowie betrieblichen
Herausforderungen in unserem größten Werk in den USA betroffen waren", so Jim
Zallie, President und CEO von Ingredion.
?Texture & Healthful Solutions erzielte eine solide Performance mit einem
Absatzwachstum von 4 %, angeführt von zweistelligen Umsatzzuwächsen bei Clean-
Label-Inhaltsstofflösungen in den Regionen USA/Kanada und Asien-Pazifik. Unser
Lösungsportfolio, das aus maßgeschneiderten Formulierungen und differenzierten
Produkten besteht, übertraf das Umsatzwachstum des Segments.?Die neuen
Kapazitätserweiterungen für Speziallösungen, die in den kommenden Quartalen
abgeschlossen werden, werden unsere Position weiter stärken, um den steigenden
Reformulierungsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."
?Das operative Ergebnis unseres Segments Food & Industrial Ingredients -
U.S./CAN ging um 18 % zurück, hauptsächlich aufgrund anhaltender
Produktionsherausforderungen in unserem Werk in Chicago nach dem Brand Ende Juni
sowie einer rückläufigen Nachfrage nach Getränken und Lebensmitteln infolge
steigender Einzelhandelspreise. Das operative Ergebnis unseres Segments F&II -
LATAM ging im Vergleich zum Vorjahr um 11 % zurück, bedingt durch das Management
unseres Kunden- und Produktmixes im Brauereigeschäft sowie durch eine insgesamt
schwächere Nachfrage in der Brauindustrie. Darüber hinaus ließ die
Verbrauchernachfrage in der Region LATAM im Verlauf des Quartals nach, da höhere
Inflation, steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheit das BIP-Wachstum
beeinträchtigten."
?Unsere strategischen Säulen leiten weiterhin unseren Fokus darauf, profitables
Wachstum zu erzielen, Innovation zu beschleunigen und operative Exzellenz trotz
eines sich wandelnden und unsicheren makroökonomischen Umfelds voranzutreiben.
Wir werden weiterhin Kapital in organische Wachstumschancen und Übernahmen
investieren, die unser Texture & Healthful Solutions-Portfolio erweitern und
stärken. Zudem bleiben wir unserem Ziel verpflichtet, Kapital durch Dividenden
und Aktienrückkäufe an unsere Aktionäre zurückzuführen."
* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den USA allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP"). Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden
Finanzinformationen mit dem Titel?Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach
dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP
basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-
Kennzahlen.
Diluted Earnings Per Share (EPS)
3Q24 3Q25
----------------------------
Reported Diluted EPS $2.83 $2.61
Impairment charges 0.08 -
Restructuring and resegmentation costs 0.08 0.05
Net gain on sale of business (0.21) -
Tax items and other matters 0.27 0.09
Adjusted Diluted EPS(**) $3.05 $2.75
Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS
3Q25
----------------
Total items affecting adjusted diluted EPS(**) (0.30 )
----------------
Total operating items (0.31 )
----------------
Margin (0.22 )
Volume (0.12 )
Foreign exchange 0.03
Other income -
----------------
Total non-operating items 0.01
----------------
Financing costs (0.06 )
Non-controlling interests -
Tax rate 0.02
Shares outstanding 0.05
** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen
neu berechnet werden
Geschäftsverlauf
Ingredion gesamt
Net Sales
FX S. Korea Price Change
$ in millions 2024 Impact Volume Volume(*) Mix 2025 Change excl. FX
------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 1,870 15 (39) - (30) 1,816 (3%) (4%)
Year-to-Date 5,630 (28) (11) (24) (105) 5,462 (3%) (2%)
* Enthält einen Volumenverlust aufgrund des Verkaufs unseres Südkorea-Geschäfts
* Der Nettoumsatz des dritten Quartals ging im Vergleich zum Vorjahresquartal
um 3 % zurück. Der Rückgang war auf geringere Absatzmengen in allen F&II-
Segmenten sowie auf einen ungünstigen Preis-Mix infolge niedrigerer
Rohstoffkosten zurückzuführen, was teilweise durch Absatzsteigerungen im
T&HS-Segment ausgeglichen wurde.
Reported Operating Income
FX Business Restructuring/ Change
$ in millions 2024 Impact Drivers Impairment Other 2025 Change excl. FX
-----------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 268 3 (31) 11 (2) 249 (7%) (8%)
Year-to-Date 721 (1) 33 25 18 796 10% 11%
Adjusted Operating Income
FX Business Change
$ in millions 2024 Impact Drivers 2025 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------
Third Quarter 282 3 (31) 254 (10%) (11%)
Year-to-Date 768 (1) 33 800 4% 4%
Betriebsergebnis
* Das ausgewiesene und bereinigte operative Ergebnis belief sich im dritten
Quartal auf 249 Mio. USD bzw. 254 Mio. USD. Der Unterschied zwischen
ausgewiesenem und bereinigtem operativem Ergebnis war in erster Linie auf
Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit unseren Cost2Compete-Initiativen
zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten ging das
ausgewiesene operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zurück, das
bereinigte operative Ergebnis um 11 %.
Texture & Healthful Solutions
Net Sales
FX Price Change
$ in millions 2024 Impact Volume Mix 2025 Change excl. FX
------------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 600 12 21 (28) 605 1% (1%)
Year-to-Date 1,785 24 81 (84) 1,806 1% -
Segment Operating Income
FX Business Change
$ in millions 2024 Impact Drivers 2025 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------
Third Quarter 96 2 7 105 9% 7%
Year-to-Date 256 5 54 315 23% 21%
* Das operative Ergebnis des Segments Texture & Healthful Solutions belief
sich im dritten Quartal auf 105 Mio. USD und lag damit um 9 Mio. USD über
dem Vorjahreswert. Der Anstieg war auf niedrigere Rohstoffkosten und
positive Volumeneffekte zurückzuführen, die teilweise durch einen
ungünstigen Preis-Mix ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung von
Währungseffekten stieg das operative Ergebnis des Segments um 7 %.
Food & Industrial Ingredients - LATAM
Net Sales
FX Price Change
$ in millions 2024 Impact Volume Mix 2025 Change excl. FX
------------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 620 5 (44) 4 585 (6%) (7%)
Year-to-Date 1,866 (39) (80) 7 1,754 (6%) (4%)
Segment Operating Income
FX Business Argentina Change
$ in millions 2024 Impact Drivers JV 2025 Change excl. FX
------------------------------------------------------------------
Third Quarter 131 1 (13) (3) 116 (11%) (12%)
Year-to-Date 362 (4) 6 6 370 2% 3%
* Das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients - LATAM
belief sich im dritten Quartal auf 116 Mio. USD und lag damit um 15 Mio. USD
unter dem Vorjahreswert. Hauptursachen waren geringere Absatzmengen in der
Brauindustrie, das Management des Kunden- und Produktmixes sowie eine
abgeschwächte Verbrauchernachfrage. Ohne Berücksichtigung von
Währungseffekten sank das operative Ergebnis des Segments um 12 %.
Food & Industrial Ingredients-U.S./Canada
Net Sales
FX Price Change
$ in millions 2024 Impact Volume Mix 2025 Change excl. FX
------------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 548 (1) (30) (10) 507 (7%) (7%)
Year-to-Date 1,644 (9) (50) (35) 1,550 (6%) (5%)
Segment Operating Income
FX Business Change
$ in millions 2024 Impact Drivers 2025 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------
Third Quarter 99 - (18) 81 (18%) (18%)
Year-to-Date 291 (3) (29) 259 (11%) (10%)
* Das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients -
U.S./Canada belief sich im dritten Quartal auf 81 Mio. USD und lag damit um
18 Mio. USD unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war in erster Linie auf
anhaltende Produktionsherausforderungen in einem unserer großen
Produktionswerke sowie auf eine geringer als erwartete Nachfrage nach
Getränken und Lebensmitteln zurückzuführen.
Alle Anderen(**)
Net Sales
FX S. Korea Price Change
$ in millions 2024 Impact Volume Volume(*) Mix 2025 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------
Third Quarter 102 (1) 14 - 4 119 17% 18%
Year-to-Date 335 (4) 38 (24) 7 352 5% 6%
* Enthält einen Volumenverlust aufgrund des Verkaufs unseres Südkorea-Geschäfts
Segment Operating Loss
FX Business Change
$ in millions 2024 Impact Drivers 2025 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------
Third Quarter (4) - - (4) NM NM
Year-to-Date (18) 1 12 (5) NM NM
* Der operative Verlust im Bereich Alle Anderen blieb im Vergleich zum Vorjahr
unverändert und spiegelte Verbesserungen im Geschäftsbereich für pflanzliche
Proteine wider, die jedoch durch geringere Erträge aus dem Pakistan-Geschäft
ausgeglichen wurden.
** Alle anderen umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder
einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der
Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von
Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und
anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und
Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren
Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.
Sonstige Finanzposten
* Zum 30. September 2025 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1,8 Mrd. USD,
und die liquiden Mittel, einschließlich kurzfristiger Investitionen, auf
921 Mio. USD, verglichen mit 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD zum 31. Dezember
2024.
* Im dritten Quartal beliefen sich die Nettofinanzierungskosten auf 7 Mio.
USD, verglichen mit 1 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was auf geringere
Währungsgewinne in diesem Quartal zurückzuführen war.
* Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das dritte
Quartal lagen bei 28,6 % bzw. 26,4 %, verglichen mit 30,8 % bzw. 26,9 % im
Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes
war in erster Linie auf eine nachteilige Entscheidung der Steuerbehörden im
Vorjahresquartal sowie auf die Veränderung des Wechselkurses des
mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen. Diese Effekte
wurden teilweise durch die Änderung des dauerhaften Reinvestitionsstatus
einer bestimmten ausländischen Tochtergesellschaft im dritten Quartal 2025
sowie durch die steuerliche Behandlung des Verkaufs unseres Geschäfts in
Südkorea im Jahr 2024 ausgeglichen.
* Die Nettoinvestitionen in Sachanlagen beliefen sich bis zum 30. September
2025 auf 298 Mio. USD.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im dritten Quartal zahlte das Unternehmen 54 Mio. USD an Dividenden an die
Aktionäre aus und erklärte am 27. August 2025 eine vierteljährliche Dividende
von 0,82 USD je Aktie, die am 21. Oktober 2025 ausgezahlt wurde (im Vergleich
zur vorherigen Quartalsdividende von 0,80 USD je Aktie). Dies stellt die 11.
aufeinanderfolgende jährliche Erhöhung dar. Bis zum 30. September 2025 hat das
Unternehmen im laufenden Jahr Stammaktien im Wert von 134 Mio. USD
zurückgekauft.
Aktualisierte Jahresprognose 2025
Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2025 ein ausgewiesenen EPS in einer
Spanne von 11,11 USD bis 11,31 USD und einen bereinigten EPS in einer Spanne von
11,10 USD bis 11,30 USD.
Diese Prognose berücksichtigt die zum Ende Oktober 2025 geltenden Zollniveaus.
Darüber hinaus schließt diese Prognose akquisitionsbedingte Integrations- und
Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus.
Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr 2025, dass der Nettoumsatz im
Vergleich zum Vorjahr unverändert bleibt oder leicht rückläufig ist. Dies
spiegelt ein Absatzwachstum im T&HS-Segment wider, das jedoch durch einen
ungünstigen Preis-Mix infolge der Weitergabe niedrigerer Rohstoffkosten sowie
erwarteter Währungseffekte ausgeglichen wird.
Für das Gesamtjahr 2025 wird erwartet, dass sowohl das ausgewiesene als auch das
bereinigte operative Ergebnis im niedrigen bis mittleren einstelligen
Prozentbereich steigt.
Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 basiert zudem auf folgenden Annahmen: Das
operative Ergebnis des Segments Texture & Healthful Solutions wird nun
voraussichtlich im hohen zweistelligen Prozentbereich steigen, getrieben durch
Absatzwachstum; das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial
Ingredients - LATAM wird voraussichtlich unverändert bleiben oder leicht
zunehmen; das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients -
U.S./CAN wird voraussichtlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich
zurückgehen; und für den Bereich All Other wird weiterhin ein nahezu
ausgeglichenes Ergebnis erwartet.
Die Konzernkosten für das Gesamtjahr 2025 werden weiterhin im hohen einstelligen
Prozentbereich über dem Vorjahr erwartet, bedingt durch IT-Investitionen und
projektbezogene Aufwendungen zur Weiterentwicklung unserer digitalen
Infrastruktur.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven
Steuersatz von 25,5 % bis 26,5 % sowie einen bereinigten effektiven Steuersatz
von 26,0 % bis 27,0 %.
Der operative Cashflow für das Gesamtjahr 2025 wird voraussichtlich in einer
Spanne von 800 Mio. USD bis 900 Mio. USD liegen und umfasst eine Rückkehr zu
Investitionen in das Working Capital. Die Investitionsausgaben für das
Gesamtjahr werden voraussichtlich zwischen 400 und 425 Mio. USD liegen.
Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen
Ingredion wird am Dienstag, den 4. November 2025, um 8:00 Uhr eine
Telefonkonferenz abhalten. (CT)/9:00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz durchführen,
die von Jim Zallie, President und Chief Executive Officer, und James Gray,
Executive Vice President und Chief Financial Officer, geleitet wird. Die
Telefonkonferenz wird in Echtzeit im Internet übertragen und kann unter
https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations abgerufen werden.
Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und Betriebsinformationen wird einige
Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens zum
Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter
https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur
Verfügung.
Über das Unternehmen
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago,
ist ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen, der Kunden in fast
120 Ländern bedient. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,4 Mrd. USD im Jahr 2024
verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche
Rohstoffe in wertsteigernde Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-,
Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit den Ingredion Idea Labs(®)
Innovationszentren an Standorten weltweit und mehr als 11.000 Mitarbeitern
arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden daran, sein Ziel zu
verwirklichen: das Potenzial von Menschen, Natur und Technologie zu vereinen, um
das Leben besser zu machen. Besuchen Sie ingredion.com
(https://ir.ingredionincorporated.com/) für weitere Informationen und die
neuesten Unternehmensnachrichten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung enthalten. Ingredion geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten
Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt
werden.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem alle Aussagen zu
unseren Erwartungen hinsichtlich des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je
Aktie, des Nettoumsatzes, des ausgewiesenen und bereinigten operativen
Ergebnisses, der Segmentumsätze und Segmentergebnisse, der Konzernkosten, der
ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze, des operativen Cashflows
und der Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2025. Ebenso umfassen sie alle
weiteren Aussagen zu unseren Aussichten sowie zu unserer künftigen
Geschäftstätigkeit, finanziellen Lage, Absatzmengen, Cashflows, Aufwendungen
oder sonstigen finanziellen Kennzahlen - einschließlich der Pläne, Strategien
und Ziele des Managements in Bezug auf die vorgenannten Punkte sowie der
zugrunde liegenden Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen.
Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten
Wörtern wie?kann",?wird",?sollte",?erwarten",?annehmen",?glaubt",?plant",
?projiziert",?schätzt",?erwartet",?beabsichtigt",?fortsetzen",?pro forma",
?prognostiziert",?Ausblick",?antreibt",?Chancen",?Potenzial",?vorläufig"
oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle
Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind
?zukunftsgerichtete Aussagen".
Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen
aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer
vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,
dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf
hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere
Erwartungen als richtig erweisen.
Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen
Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen,
bedingt durch verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Dazu zählen unter anderem
Änderungen im Verbraucherverhalten, in Präferenzen, Nachfrage und Wahrnehmung,
die die Nachfrage nach unseren Produkten verringern können; geopolitische
Konflikte und daraus resultierende Maßnahmen, einschließlich der Auswirkungen
auf die Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen und Energie, Unterbrechungen
in den Lieferketten sowie Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen; die
Auswirkungen der globalen Wirtschaftsbedingungen sowie der allgemeinen
politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen und marktbezogenen
Rahmenbedingungen, die Kunden und Verbraucher in den verschiedenen Regionen und
Ländern betreffen, in denen wir Rohstoffe einkaufen oder unsere Produkte
herstellen oder vertreiben, und die sich auf unsere Absatzmengen, die
Preisgestaltung unserer Produkte sowie unsere Fähigkeit auswirken können,
Forderungen von Kunden einzuziehen. Weitere Risiken ergeben sich aus unserer
Abhängigkeit von Abnehmern in wichtigen Branchen, aus denen wir einen
wesentlichen Teil unseres Umsatzes erzielen - darunter insbesondere die
Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie -; den Risiken im
Zusammenhang mit Pandemien; unserer Fähigkeit, neue Produkte und
Dienstleistungen in ausreichender Geschwindigkeit oder Qualität zu entwickeln
oder zu erwerben, um Marktakzeptanz zu erreichen; zunehmendem Wettbewerbs-
und/oder Kundendruck in der Maisverarbeitungsindustrie und verwandten Branchen,
insbesondere in Bezug auf Märkte und Preise für unsere Haupt- und Nebenprodukte
(insbesondere Maisöl) sowie unserer Fähigkeit, Preissteigerungen bei wichtigen
Inputfaktoren weiterzugeben. Hinzu kommen Preisfluktuationen,
Lieferkettenstörungen, Zölle, Abgaben und Engpässe, die unsere Beschaffung,
Produktionsprozesse und Vertriebskanäle beeinflussen - einschließlich Rohstoff-,
Energie-, Fracht- und Logistikkosten sowie deren Verfügbarkeit. Schließlich
bestehen Risiken hinsichtlich unserer Fähigkeit, Kosten zu kontrollieren,
Budgets einzuhalten und erwartete Synergien zu realisieren, einschließlich der
termingerechten und budgetkonformen Umsetzung geplanter Wartungs- und
Investitionsprojekte sowie einer effizienten Steuerung von Fracht-, Versand- und
Absicherungsgeschäften; betriebliche Schwierigkeiten in unseren
Produktionsstätten sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit
und -qualität; die Auswirkungen des Klimawandels sowie gesetzlicher,
regulatorischer und marktbezogener Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels;
unsere Fähigkeit, Übernahmen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu
vorteilhaften Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und abzuschließen sowie
im Rahmen solcher Transaktionen eine angemessene Due Diligence durchzuführen,
erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren oder strategische Allianzen
umzusetzen und aufrechtzuerhalten und die erwarteten Synergien zu realisieren;
wirtschaftliche, politische und sonstige Risiken, die mit Geschäftstätigkeiten
in ausländischen Ländern und Währungen verbunden sind; das Risiko unzureichender
Arbeitsbeziehungen; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu
entwickeln, zu motivieren und gute Beziehungen zu unserer Belegschaft
aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen rechtlicher und regulatorischer Verfahren,
Klagen, Ansprüche und Untersuchungen; mögliche Wertminderungen auf unseren
Geschäfts- oder Anlagewert; die Auswirkungen politischer Ereignisse, Handels-
und internationaler Konflikte, Kriege, terroristischer Bedrohungen oder
Anschläge sowie Naturkatastrophen auf unser Geschäft; Änderungen der
Regierungspolitik, Gesetzgebung oder Regulierung und die Kosten der rechtlichen
Compliance, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften, oder das
Eintreten anderer wesentlicher Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereichs;
Änderungen unserer Steuersätze oder eine erhöhte Steuerbelastung; Risiken, die
unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnten, Finanzmittel zu angemessenen
Konditionen aufzunehmen, sowie andere Faktoren, die unseren Zugang zu
ausreichenden Mitteln für zukünftiges Wachstum und Expansion beeinflussen
könnten; steigende Zinssätze, die unsere Finanzierungskosten erhöhen könnten;
Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle im Zusammenhang mit unseren
IT-Systemen, -Prozessen oder -Standorten; Risiken, die die Fortführung unserer
Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten; sowie unsere Fähigkeit, ein wirksames
internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen
oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn
wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche
Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung
dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" und in anderen
Informationen in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember
2024 endende Geschäftsjahr sowie in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular
10-Q und Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission
eingereicht wurden.
KONTAKTE:
Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242
Medien: Rick Wion, 708-209-6323
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Income
(Unaudited)
(dollars and shares in millions, except per share data)
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, September 30,
--------------------- Change ----------------------- Change
2025 2024 % 2025 2024 %
--------- ----------- -------- ----------- ----------- -------
Net sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) $ 5,462 $ 5,630 (3%)
Cost of sales 1,361 1,391 4,064 4,288
--------- ----------- ----------- -----------
Gross profit 455 479 (5%) 1,398 1,342 4%
Operating expenses 203 198 3% 604 578 4%
Other operating expense
(income), net - 1 (15 ) 5
Restructuring/impairment
charges 3 12 13 38
--------- ----------- ----------- -----------
Operating income 249 268 (7%) 796 721 10%
Financing costs 7 1 28 30
Net (gain) on sale of
business - (8 ) - (90 )
Other non-operating
expense 1 2 1 2
--------- ----------- ----------- -----------
Income before income
taxes 241 273 (12%) 767 779 (2%)
Provision for income
taxes 69 84 198 222
--------- ----------- ----------- -----------
Net income 172 189 (9%) 569 557 2%
Less: Net income
attributable to non-
controlling interests 1 1 5 5
--------- ----------- ----------- -----------
Net income attributable
to Ingredion $ 171 $ 188 (9%) $ 564 $ 552 2%
--------- ----------- ----------- -----------
Earnings per common
share attributable to
Ingredion common
shareholders:
Weighted average common
shares outstanding:
Basic 64.3 65.3 64.4 65.6
Diluted 65.4 66.5 65.5 66.6
Earnings per common
share of Ingredion:
Basic $ 2.66 $ 2.88 (8%) $ 8.76 $ 8.41 4%
Diluted $ 2.61 $ 2.83 (8%) $ 8.61 $ 8.29 4%
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Balance Sheets
(dollars and shares in millions, except per share amounts)
September 30,
2025
December 31,
(Unaudited) 2024
--------------- -------------
Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 915 $ 997
Short-term investments 6 11
Accounts receivable, net 1,312 1,093
Inventories 1,225 1,187
Prepaid expenses and assets held for sale 58 67
--------------- -------------
Total current assets 3,516 3,355
--------------- -------------
Property, plant and equipment, net 2,435 2,264
Intangible assets, net 1,273 1,264
Other non-current assets 609 561
--------------- -------------
Total assets $ 7,833 $ 7,444
--------------- -------------
Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Short-term borrowings $ 57 $ 44
Accounts payable, accrued liabilities and
liabilities held for sale 1,221 1,237
--------------- -------------
Total current liabilities 1,278 1,281
--------------- -------------
Long-term debt 1,741 1,787
Other non-current liabilities 490 486
--------------- -------------
Total liabilities 3,509 3,554
--------------- -------------
Share-based payments subject to redemption 58 60
Redeemable non-controlling interests 7 7
Ingredion stockholders' equity:
Preferred stock - authorized 25.0 shares -
$0.01 par value, none issued - -
Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01
par value, 77.8 shares issued at September 30,
2025 and December 31, 2024 1 1
Additional paid-in capital 1,156 1,152
Less: Treasury stock (common stock: 14.1 and
13.3 shares at September 30, 2025 and
December 31, 2024) at cost (1,466 ) (1,355 )
Accumulated other comprehensive loss (950 ) (1,086 )
Retained earnings 5,497 5,092
--------------- -------------
Total Ingredion stockholders' equity 4,238 3,804
Non-redeemable non-controlling interests 21 19
--------------- -------------
Total stockholders' equity 4,259 3,823
--------------- -------------
Total liabilities and stockholders' equity $ 7,833 $ 7,444
--------------- -------------
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
(dollars in millions)
Nine Months Ended
September 30,
---------------------
2025 2024
---------- ----------
Cash from operating activities
Net income $ 569 $ 557
Non-cash charges to net income:
Depreciation and amortization 165 160
Mechanical stores expense 50 45
Net (gain) on sale of business - (90 )
Impairment charges 6 26
Deferred income taxes 2 19
Margin accounts 3 7
Changes in other trade working capital (235 ) 248
Other (21 ) 28
---------- ----------
Cash provided by operating activities 539 1,000
---------- ----------
Cash from investing activities
Capital expenditures and mechanical stores purchases,
net (298 ) (170 )
Proceeds from sale of business 12 255
Investments in unconsolidated affiliates, net (11 ) -
Other (5 ) (6 )
---------- ----------
Cash (used for) provided by investing activities (302 ) 79
---------- ----------
Cash from financing activities
Payments on borrowings, net (37 ) (12 )
Commercial paper borrowings, net - (327 )
Repurchases of common stock, net (134 ) (87 )
Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 21
Purchases of non-controlling interests - (40 )
Dividends paid, including to non-controlling interests (157 ) (156 )
---------- ----------
Cash used for financing activities (340 ) (601 )
---------- ----------
Effects of foreign exchange rate changes on cash and
cash equivalents 21 (2 )
---------- ----------
(Decrease) increase in cash and cash equivalents (82 ) 476
Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401
---------- ----------
Cash and cash equivalents, end of period $ 915 $ 877
---------- ----------
Ingredion Incorporated
Supplemental Financial Information
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
I. Segment Information of Net Sales and Operating Income
Three Months Ended Change Nine Months Ended Change
September 30, Excl. September 30, Excl.
----------------------- Change FX ----------------------- Change FX
2025 2024 % % 2025 2024 % %
----------- ----------- -------- -------- ----------------------- -------- -------
Net Sales:
Texture & Healthful
Solutions (i) $ 605 $ 600 1% (1%) $ 1,806 $ 1,785 1% -%
Food & Industrial
Ingredients-LATAM (ii) 585 620 (6%) (7%) 1,754 1,866 (6%) (4%)
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada
(iii) 507 548 (7%) (7%) 1,550 1,644 (6%) (5%)
All Other (iv) 119 102 17% 18% 352 335 5% 6%
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Total Net Sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) (4%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) (2%)
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Operating Income
(Loss):
Texture & Healthful
Solutions $ 105 $ 96 9% 7% $ 315 $ 256 23% 21%
Food & Industrial
Ingredients-LATAM 116 131 (11%) (12%) 370 362 2% 3%
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada 81 99 (18%) (18%) 259 291 (11%) (10%)
All Other (4 ) (4 ) NM NM (5 ) (18 ) NM NM
Corporate (44 ) (40 ) (10%) (10%) (139 ) (123 ) (13%) (13%)
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Adjusted Operating
Income 254 282 (10%) (11%) 800 768 4% 4%
Restructuring and
resegmentation costs (3 ) (6 ) (7 ) (12 )
Impairment charges - (8 ) (6 ) (26 )
Other matters (2 ) - 9 (9 )
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Total Operating Income $ 249 $ 268 (7%) (8%) $ 796 $ 721 10% 11%
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Anmerkungen zum Nettoumsatz
(i) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 7 Mio. USD bzw. 11 Mio.
USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 25 Mio. USD bzw. 42 Mio.
USD für das laufende Jahr 2025 und 2024.
(ii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 12 Mio. USD bzw. 13 Mio.
USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 39 Mio. USD bzw. 33 Mio.
USD für das laufende Jahr 2025 und 2024.
(iii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 25 Mio. USD bzw. 19 Mio.
USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 85 Mio. USD bzw. 70 Mio.
USD für das laufende Jahr 2025 und 2024.
(iv) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 4 Mio. USD
für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 10 Mio. USD bzw. 11 Mio. USD
für das laufende Jahr 2025 und 2024.
II. Nicht auf GAAP basierende Informationen
Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit
den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, werden nicht
auf GAAP basierende Finanzkennzahlen verwendet, die bestimmte GAAP-Posten
ausschließen, wie z. B. Kosten für die Restrukturierung und Neusegmentierung,
Nettogewinne aus dem Verkauf von Unternehmensteilen,
Wertminderungsabschreibungen, Steuerposten in Mexiko und andere spezifische
Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff?bereinigt" verwendet, wenn wir uns auf
diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beziehen.
Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose
künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die
Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die
Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich
der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten
Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen
werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach
GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung
mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres
Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit
des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln
möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne
wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder
Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf
GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen
vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose
bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von
GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen,
einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als
Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen
bzw. als diesen überlegen angesehen werden.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit
GAAP erstellt. Daher sind die Kennzahlen des Unternehmens nicht unbedingt mit
ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die
Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten
vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen
aufgeführt.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted
Earnings Per Share ("EPS") to Non-
GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS
(Unaudited)
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, 2025 September 30, 2025
----------------------- ----------------------
(in Diluted (in
millions) EPS millions) Diluted
----------- ----------- ----------- ----------
Net income attributable to
Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61
Adjustments:
Restructuring and
resegmentation costs (i) 3 0.05 6 0.09
Impairment charges (iii) - - 4 0.06
Other matters (iv) 1 0.02 (7 ) (0.10 )
Tax item-Mexico (v) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 )
Other tax matters (vi) 8 0.12 6 0.09
----------- ----------- ----------- ----------
Non-GAAP adjusted net income
attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60
----------- ----------- ----------- ----------
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, 2024 September 30, 2024
----------------------- ----------------------
(in Diluted (in Diluted
millions) EPS millions) EPS
----------- ----------- ----------- ----------
Net income attributable to
Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 552 $ 8.29
Adjustments:
Restructuring and resegmentation
costs (i) 5 0.08 9 0.14
Net gain on sale of business
(ii) (14 ) (0.21 ) (86 ) (1.29 )
Impairment charges (iii) 6 0.08 28 0.41
Other matters (iv) - - 7 0.11
Tax item-Mexico (v) 8 0.12 12 0.18
Other tax matters (vi) 10 0.15 12 0.18
----------- ----------- ----------- ----------
Non-GAAP adjusted net income
attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 534 $ 8.02
----------- ----------- ----------- ----------
Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet
werden.
Anmerkungen
(i) Für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 haben wir Vorsteuer-
Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 7 Mio. USD
erfasst, die hauptsächlich mit Stilllegungskosten im Zusammenhang mit
zuvor angekündigten Werksschließungen und Restrukturierungsmaßnahmen
zusammenhängen. Für die drei und neun Monate zum 30. September 2024
haben wir Vorsteueraufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 12 Mio. USD
im Zusammenhang mit der Neuordnung unserer Segmente erfasst, die
hauptsächlich auf die zum 1. Januar 2024 wirksam gewordene Re-
Segmentierung des Geschäfts zurückzuführen sind.
(ii) Im Verlauf der drei und neun Monate zum 30. September 2024 wurden
Vorsteuergewinne in Höhe von 8 Mio. USD bzw. 90 Mio. USD aus dem Verkauf
unseres Geschäfts in Südkorea erzielt.
(iii) Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2025 haben wir Vorsteuer-
Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD auf unsere
Beteiligungen erfasst. Im Verlauf der neun Monate zum 30. September
2024 haben wir Vorsteuer-Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 26 Mio.
USD erfasst. Darin enthalten sind Wertminderungsaufwendungen in Höhe von
8 Mio. USD auf Sachanlagen im Zusammenhang mit unseren
Produktionsaktivitäten im Vereinigten Königreich für die drei Monate zum
30. September 2024 sowie 18 Mio. USD, die hauptsächlich auf
Wertminderungen unserer at-equity bilanzierten Beteiligungen im zweiten
Quartal 2024 zurückzuführen sind.
(iv) Für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 ergaben sich
Vorsteueraufwendungen in Höhe von 2 Mio. USD bzw. Vorsteuervorteile in
Höhe von 9 Mio. USD, die hauptsächlich auf Versicherungserstattungen und
ein günstiges Urteil im Zusammenhang mit bestimmten indirekten Steuern
zurückzuführen sind. Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2024
wurde ein Vorsteueraufwand in Höhe von 9 Mio. USD aufgrund von
Tornadoschäden an einem Lagerhaus in den USA erfasst.
(v) Wir haben Steueraufwendungen in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 10 Mio. USD für
die drei und neun Monate zum 30. September 2025 sowie Steuererträge in
Höhe von 8 Mio. USD bzw. 12 Mio. USD für die drei und neun Monate zum
30. September 2024 erfasst. Diese Ergebnisse stehen im Zusammenhang mit
der Veränderung des Wechselkurses des mexikanischen Peso gegenüber dem
US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung der mexikanischen
Finanzabschlüsse im Berichtszeitraum.
(vi) Im Verlauf der drei und neun Monate zum 30. September 2025 haben wir den
dauerhaften Reinvestitionsstatus einer ausländischen Tochtergesellschaft
geändert, eine Neubewertung latenter US-Bundesstaatensteuern
vorgenommen, frühere US-Steuervorteile wieder erfasst sowie die
steuerlichen Auswirkungen der oben genannten Non-GAAP-Anpassungen
berücksichtigt. Dies wurde teilweise durch einen Vorteil aus der
Möglichkeit, künftige Steuerverluste in Kanada zu realisieren, sowie
durch Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für bestimmte
brasilianische lokale Anreize, die zuvor steuerpflichtig waren,
ausgeglichen.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating
Income
(Unaudited)
(dollars in millions, pre-tax)
Three Months Nine Months
Ended Ended
September 30, September 30,
--------------- ----------------
2025 2024 2025 2024
------- ------- --------- ------
Operating income $ 249 $ 268 $ 796 $ 721
Adjustments:
Restructuring and resegmentation costs (i) 3 6 7 12
Impairment charges (iii) - 8 6 26
Other matters (iv) 2 - (9 ) 9
------- ------- --------- ------
Non-GAAP adjusted operating income $ 254 $ 282 $ 800 $ 768
------- ------- --------- ------
Zu den Anmerkungen (i) bis (iv) siehe die Anmerkungen (i) bis (iv) in der
Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Gewinns
je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von
Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective
Income Tax Rate
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
Three Months Ended September Nine Months Ended September
30, 2025 30, 2025
-------------------------------- --------------------------------
Income Provision Income Provision
before for Effective before for Effective
Income Income Income Income Income Income
Taxes Taxes Tax Rate Taxes Taxes Tax Rate
(a) (b) (b/a) (a) (b) (b/a)
-------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------
As Reported $ 241 $ 69 28.6% $ 767 $ 198 25.8%
Adjustments:
Restructuring
and
resegmentation
costs (i) 3 - 7 1
Impairment
charges (iii) - - 6 2
Other matters
(iv) 2 1 (9 ) (2 )
Tax
item-Mexico
(v) - 3 - 10
Other tax
matters (vi) - (8 ) - (6 )
-------- ----------- --------- -----------
Adjusted Non-
GAAP $ 246 $ 65 26.4% $ 771 $ 203 26.3%
-------- ----------- --------- -----------
Three Months Ended September Nine Months Ended September
30, 2024 30, 2024
--------------------------------- --------------------------------
Income Provision Income Provision
before for Effective before for Effective
Income Income Income Income Income Income
Taxes Taxes Tax Rate Taxes Taxes Tax Rate
(a) (b) (b/a) (a) (b) (b/a)
--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------
As Reported $ 273 $ 84 30.8% $ 779 $ 222 28.5%
Adjustments:
Restructuring
and
resegmentation
costs (i) 6 1 12 3
Net gain on
sale of
business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 )
Impairment
charges (iii) 8 2 26 (2 )
Other matters
(iv) - - 9 2
Tax
item-Mexico
(v) - (8 ) - (12 )
Other tax
matters (vi) - (10 ) - (12 )
--------- ----------- --------- -----------
Adjusted Non-
GAAP $ 279 $ 75 26.9% $ 736 $ 197 26.8%
--------- ----------- --------- -----------
Für die Anmerkungen (i) bis (vi) siehe die Anmerkungen (i) bis (vi) in der
Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten
Ergebnisses je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis
von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share
("GAAP EPS")
to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")
(Unaudited)
Expected EPS Range
for Full-Year2025
----------------------
Low End High End
of of
Guidance Guidance
----------- ----------
GAAP EPS $ 11.11 $ 11.31
Adjustments:
Restructuring and resegmentation costs (i) 0.09 0.09
Impairment charges (iii) 0.06 0.06
Other matters (iv) (0.10 ) (0.10 )
Tax item-Mexico (v) (0.15 ) (0.15 )
Other tax matters (vi) 0.09 0.09
----------- ----------
Adjusted EPS $ 11.10 $ 11.30
----------- ----------
Für die Anmerkungen (i) bis (vi) siehe die Anmerkungen (i) bis (vi) in der
Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten
Ergebnisses je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis
von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")
to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")
(Unaudited)
Expected Effective Income
Tax Rate Range
for Full-Year2025
-------------------------------
Low End of High End of
Guidance Guidance
-------------- --------------
GAAP ETR 25.5 % 26.5 %
Adjustments:
Restructuring and resegmentation costs (i) (0.1 %) (0.1 %)
Impairment charges (iii) 0.1 % 0.1 %
Other matters (iv) - % - %
Tax item-Mexico (v) 1.0 % 1.0 %
Other tax matters (vi) (0.5 %) (0.5 %)
-------------- --------------
Adjusted ETR 26.0 % 27.0 %
-------------- --------------
Für die Anmerkungen (i) bis (vi) siehe die Anmerkungen (i) bis (vi) in der
Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten
Ergebnisses je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis
von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ingredion Inc.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|GNW-News: Ingredion Incorporated gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt (dpa-AFX)
|
03.11.25
|Ausblick: Ingredion legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ingredion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.08.25
|GNW-News: Ingredion Incorporated liefert solide Ergebnisse für das zweite Quartal und verbessert den Ausblick für das Gesamtjahr (dpa-AFX)
|
31.07.25
|Ausblick: Ingredion öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Ingredion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.05.25
|GNW-News: Ingredion Incorporated meldet starke Ergebnisse im ersten Quartal und gibt besseren Ausblick für das Gesamtjahr (dpa-AFX)