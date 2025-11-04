Ausblick: InMode präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

InMode lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,355 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 90,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 30,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte InMode einen Umsatz von 130,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber 2,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 370,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 394,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at