InMode Aktie
WKN DE: A2PP3A / ISIN: IL0011595993
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: InMode präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
InMode lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,355 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 90,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 30,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte InMode einen Umsatz von 130,2 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber 2,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 370,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 394,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InMode Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: InMode präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: InMode legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: InMode stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: InMode zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu InMode Ltd. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|InMode Ltd. Registered Shs
|12,56
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.