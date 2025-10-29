Ausblick: INmune Bio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

INmune Bio wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,318 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei INmune Bio noch ein Verlust pro Aktie von -0,600 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 3 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,670 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at