INmune Bio Aktie
WKN DE: A2PCBU / ISIN: US45782T1051
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: INmune Bio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
INmune Bio wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,318 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei INmune Bio noch ein Verlust pro Aktie von -0,600 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz liegen die Prognosen von 3 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,670 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INmune Bio Inc Registered Shs Accred Invmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: INmune Bio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: INmune Bio gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)