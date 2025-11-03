InnovAge Aktie
WKN DE: A2QP90 / ISIN: US45784A1043
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: InnovAge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
InnovAge öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,022 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll InnovAge 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 226,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte InnovAge 205,1 Millionen USD umsetzen können.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,222 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,220 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 926,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 853,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InnovAge Holding Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: InnovAge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.09.25
|Ausblick: InnovAge präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: InnovAge legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu InnovAge Holding Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|InnovAge Holding Corp Registered Shs
|4,74
|5,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.