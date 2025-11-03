Ausblick: InnovAge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

InnovAge öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,022 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll InnovAge 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 226,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte InnovAge 205,1 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,222 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,220 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 926,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 853,7 Millionen USD in den Büchern standen.

