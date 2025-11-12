InRetail Peru Aktie
WKN DE: A1J5U1 / ISIN: PAL1801171A1
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: InRetail Peru verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
InRetail Peru wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,15 PEN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,64 Milliarden PEN, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,44 Milliarden USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,52 PEN prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,86 Milliarden PEN umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InRetail Peru Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: InRetail Peru verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: InRetail Peru zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: InRetail Peru mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25