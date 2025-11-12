InRetail Peru Aktie

WKN DE: A1J5U1 / ISIN: PAL1801171A1

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: InRetail Peru verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

InRetail Peru wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,15 PEN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,64 Milliarden PEN, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,44 Milliarden USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,52 PEN prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,86 Milliarden PEN umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Nachrichten zu InRetail Peru Corp Registered Shsmehr Nachrichten