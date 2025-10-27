Erste Schätzungen: InRetail Peru zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

InRetail Peru präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass InRetail Peru für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,30 PEN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,65 Milliarden PEN für InRetail Peru, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,44 Milliarden USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,82 PEN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,42 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 22,98 Milliarden PEN, gegenüber 5,78 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at