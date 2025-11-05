Ausblick: Inseego öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Inseego lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,145 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Inseego -0,060 USD je Aktie verloren.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 41,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 22,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 54,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,543 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 159,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 191,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at