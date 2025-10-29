Ausblick: Insight Enterprises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Insight Enterprises lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD gegenüber 1,52 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Insight Enterprises im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,19 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,74 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,55 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 8,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at