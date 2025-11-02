Insperity Aktie
WKN DE: A1H74T / ISIN: US45778Q1076
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Insperity präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Insperity stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,221 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Insperity ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,63 Milliarden USD gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,11 USD, gegenüber 2,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 6,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,58 Milliarden USD generiert wurden.
