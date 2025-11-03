Inspirato Aktie
Ausblick: Inspirato zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Inspirato äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,350 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 60,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 69,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,990 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,910 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 245,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 279,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
