Inspire Medical Systems Aktie
WKN DE: A2JLEP / ISIN: US4577301090
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Inspire Medical Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Inspire Medical Systems wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Inspire Medical Systems im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,189 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,600 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten einen Zuwachs von 8,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 220,4 Millionen USD gegenüber 203,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,949 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 903,8 Millionen USD, gegenüber 802,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
