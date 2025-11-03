Intapp Aktie

WKN DE: A3CTLE / ISIN: US45827U1097

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Intapp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Intapp lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,193 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Intapp -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 135,3 Millionen USD – ein Plus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intapp 118,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber -0,230 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 568,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 504,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

