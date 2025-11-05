Ausblick: Interarch Building Products stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Interarch Building Products wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Interarch Building Products im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,80 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 13,54 INR je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,88 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 19,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 77,00 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 68,51 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,52 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,54 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at