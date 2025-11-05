Interarch Building Products Aktie
ISIN: INE00M901018
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Interarch Building Products stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Interarch Building Products wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Interarch Building Products im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,80 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 13,54 INR je Aktie gewesen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,88 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 19,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 77,00 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 68,51 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,52 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,54 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Interarch Building Products Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Interarch Building Products stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Interarch Building Products Limited Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Interarch Building Products Limited Registered Shs
|2 181,05
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.