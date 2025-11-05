Interarch Building Products Aktie

Interarch Building Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE00M901018

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Interarch Building Products stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Interarch Building Products wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Interarch Building Products im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,80 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 13,54 INR je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,88 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 19,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 77,00 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 68,51 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,52 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,54 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Interarch Building Products Limited Registered Shs 2 181,05 -1,03% Interarch Building Products Limited Registered Shs

