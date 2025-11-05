Interfor Aktie
WKN DE: A1120R / ISIN: CA45868C1095
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Interfor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Interfor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Interfor im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,322 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,050 CAD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 674,2 Millionen CAD gegenüber 692,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,068 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,910 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,82 Milliarden CAD, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
