Ausblick: International Game Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

International Game Technology veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,233 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei International Game Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll International Game Technology in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 633,9 Millionen USD im Vergleich zu 587,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,52 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at