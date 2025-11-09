Ausblick: Interpublic Group of Cos präsentiert Quartalsergebnisse

Interpublic Group of Cos wird sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,745 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1390,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Interpublic Group of Cos 0,050 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 16,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 8,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at