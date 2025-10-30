Ausblick: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,77 Milliarden USD – ein Minus von 46,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) 14,47 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,74 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,91 Milliarden USD, gegenüber 56,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at