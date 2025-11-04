Ausblick: Intrepid Potash stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intrepid Potash wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Intrepid Potash -0,140 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 12,95 Prozent auf 50,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -16,530 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 236,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 254,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at