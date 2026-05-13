Ausblick: Inventurus Knowledge Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inventurus Knowledge Solutions gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,85 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Inventurus Knowledge Solutions noch 8,88 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 19,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,65 Milliarden INR gegenüber 7,24 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 43,56 INR aus, während im Fiskalvorjahr 29,20 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 32,36 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 26,64 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at