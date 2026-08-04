Ausblick: Inventurus Knowledge Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

Inventurus Knowledge Solutions gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 11,43 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 9,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 25,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,31 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,40 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 50,86 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 43,12 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,11 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 31,94 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at