Ausblick: IPCA Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IPCA Laboratories wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 10,72 INR. Dies würde einem Zuwachs von 18,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem IPCA Laboratories 9,05 INR je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll IPCA Laboratories nach den Prognosen von 14 Analysten 25,26 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,55 Milliarden INR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 46,66 INR je Aktie, gegenüber 29,08 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 98,58 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 88,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at