Erste Schätzungen: IPCA Laboratories präsentiert Quartalsergebnisse

IPCA Laboratories lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 10,72 INR je Aktie gegenüber 9,05 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 25,26 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 46,66 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 29,08 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 98,58 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 88,49 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at