Ausblick: Ircon International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ircon International wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,35 INR. Das entspräche einer Verringerung von 38,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,19 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,70 Milliarden INR – ein Minus von 27,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ircon International 24,48 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,25 INR, gegenüber 7,73 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 101,51 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 105,93 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at