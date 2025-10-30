iRhythm Technologies Aktie

iRhythm Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ATTS / ISIN: US4500561067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 07:01:06

Ausblick: iRhythm Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

iRhythm Technologies wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,324 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei iRhythm Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -1,480 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 25,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 184,8 Millionen USD gegenüber 147,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,668 USD, gegenüber -3,630 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 726,4 Millionen USD im Vergleich zu 591,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu iRhythm Technologies Inc Registered Shsmehr Nachrichten