Ausblick: iRhythm Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

iRhythm Technologies wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,324 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei iRhythm Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -1,480 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 25,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 184,8 Millionen USD gegenüber 147,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,668 USD, gegenüber -3,630 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 726,4 Millionen USD im Vergleich zu 591,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at