Ausblick: Iron Mountain vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Iron Mountain lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,527 USD aus. Im letzten Jahr hatte Iron Mountain einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent auf 1,75 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 0,610 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at