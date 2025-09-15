Ausblick: Ispire Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ispire Technology wird am 16.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,140 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 133,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ispire Technology in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 22,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 37,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,570 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,270 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 129,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 151,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at