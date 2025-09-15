Ispire Technology Aktie
WKN DE: A3D1ZE / ISIN: US46501C1009
|
15.09.2025 07:01:06
Ausblick: Ispire Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ispire Technology wird am 16.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,140 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 133,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ispire Technology in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 22,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 37,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,570 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,270 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 129,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 151,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ispire Technology Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Ispire Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Ispire Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Ispire Technology Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ispire Technology Inc Registered Shs
|3,27
|0,31%