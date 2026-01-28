Ausblick: ITC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ITC wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,18 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ITC noch ein Gewinn pro Aktie von 3,95 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 182,14 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 187,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,58 INR im Vergleich zu 27,79 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 750,33 Milliarden INR, gegenüber 750,17 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at