Ausblick: ITC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ITC wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass ITC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,11 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,99 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 191,39 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,36 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 35 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,86 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 27,79 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 759,07 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 750,17 Milliarden INR im Vorjahr.

