ITO EN Aktie

WKN DE: A0MY0J / ISIN: JP3143000101

31.08.2025 07:01:06

Ausblick: ITO EN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ITO EN wird am 01.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 43,94 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 37,31 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 129,50 Milliarden JPY gegenüber 125,04 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 143,92 JPY, gegenüber 129,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 485,35 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 472,72 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
