Ausblick: Iveco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Iveco präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,405 EUR je Aktie gegenüber 0,330 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,37 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,45 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie, gegenüber 1,31 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 14,68 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 15,29 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

