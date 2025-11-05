Iveco Aktie
WKN DE: A3DBBA / ISIN: NL0015000LU4
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Iveco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Iveco präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,405 EUR je Aktie gegenüber 0,330 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,37 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,45 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie, gegenüber 1,31 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 14,68 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 15,29 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ivecomehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Iveco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Iveco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Iveco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Iveco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.06.25
|Leonardo und Rheinmetall womöglich ohne Erfolg bei Iveco-Übernahme - Aktien dennoch stärker (dpa-AFX)
|
14.05.25
|Ausblick: Iveco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ivecomehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Iveco
|18,32
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.