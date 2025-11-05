J Kumar Infraprojects Aktie

J Kumar Infraprojects für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AA7T / ISIN: INE576I01022

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: J Kumar Infraprojects gewährt Anlegern Blick in die Bücher

J Kumar Infraprojects präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass J Kumar Infraprojects im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,60 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 11,92 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 13,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,62 Milliarden INR gegenüber 12,92 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 61,02 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 51,70 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 63,28 Milliarden INR, gegenüber 56,93 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

J Kumar Infraprojects Ltd 636,05 -3,01% J Kumar Infraprojects Ltd

