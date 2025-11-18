Ausblick: Jack in the Box legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jack in the Box stellt am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,447 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 60,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,12 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jack in the Box in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 318,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 349,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,59 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,870 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 1,46 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

