Jackson Financial Aktie

WKN DE: A3CY1L / ISIN: US46817M1071

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Jackson Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Jackson Financial stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -6,370 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jackson Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,74 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 7,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

