Ausblick: Jacobs Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jacobs Solutions wird am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Jacobs Solutions ein EPS von 2,51 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,15 Milliarden USD gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,06 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,32 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 12,02 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 11,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at