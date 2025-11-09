Ausblick: Jamf veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Jamf äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,232 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jamf -0,100 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 177,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jamf einen Umsatz von 159,3 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,852 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,530 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 702,9 Millionen USD, gegenüber 627,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at