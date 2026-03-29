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WKN DE: A40X9V / ISIN: US47100L3015

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Janover legt Quartalsergebnis vor

Janover präsentiert am 30.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 550,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Janover für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,1 Millionen USD aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 11,0 Millionen USD, gegenüber 2,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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