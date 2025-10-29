Ausblick: Janus Henderson Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Janus Henderson Group lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 660,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 693,6 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,56 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,74 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at