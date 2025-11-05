Janus Parent Aktie
Ausblick: Janus Parent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Janus Parent wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 225,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 230,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,681 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,490 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 883,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 963,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
