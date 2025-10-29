Ausblick: Japan Airlines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Japan Airlines lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 93,81 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 14,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Japan Airlines 82,17 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Japan Airlines 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 517,64 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Japan Airlines 477,75 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 287,77 JPY im Vergleich zu 245,09 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.977,76 Milliarden JPY, gegenüber 1.844,10 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at