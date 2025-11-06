Japan Airport Terminal Aktie

Japan Airport Terminal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880957 / ISIN: JP3699400002

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Japan Airport Terminal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Airport Terminal äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 59,52 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 63,03 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,02 Prozent auf 71,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airport Terminal noch 66,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 249,60 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 295,61 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 294,84 Milliarden JPY, gegenüber 269,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Japan Airport Terminal Co Ltd 26,60 -0,75% Japan Airport Terminal Co Ltd

