Ausblick: Japan Airport Terminal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Japan Airport Terminal äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 59,52 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 63,03 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,02 Prozent auf 71,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airport Terminal noch 66,42 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 249,60 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 295,61 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 294,84 Milliarden JPY, gegenüber 269,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
