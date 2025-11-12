JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2DM2H / ISIN: JP3389510003
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: JAPAN ELEVATOR SERVICE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JAPAN ELEVATOR SERVICE wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,21 JPY gegenüber 7,11 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 13,67 Milliarden JPY gegenüber 11,72 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 40,70 JPY, gegenüber 31,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 57,44 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,38 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
