Ausblick: JAPAN MATERIAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JAPAN MATERIAL wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 20,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 13,50 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,46 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 13,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JAPAN MATERIAL einen Umsatz von 11,90 Milliarden JPY eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 97,02 JPY, gegenüber 76,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 58,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,68 Milliarden JPY generiert wurden.

