Erste Schätzungen: JAPAN MATERIAL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN MATERIAL wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 20,33 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 50,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 13,50 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,12 Prozent auf 13,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 97,02 JPY, gegenüber 76,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 58,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,68 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at